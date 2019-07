PC-winnaars van vorig jaar verliezen in eerste omloop

Woensdag 31 juli is de PC de hele dag live te volgen bij Omrop Fryslân op tv, radio, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. De dag begint om 8.00 uur met de toespraak van de PC-voorzitter. Daarop volgend, om 9.30 uur, zijn de partijen van de eerste tot de laatste slag te volgen in onze liveblog. Vanaf de halve finale (om 15.00 uur) wordt het kaatsen live uitgezonden op tc en in de livestream op onze website. Alle uitslagen zijn te vinden op de programmapagina van het kaatsen. 's Avonds om 18.20 uur wordt de dag samengevat op tv en is alles terug te vinden op Omropfryslan.nl/kaatsen.