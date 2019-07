Naam en adres van verdachte zedenzaak Lemmer op Facebook

Dat is niet acceptabel, vindt PvdA-raadslid Wietze de Haan in De Fryske Marren. "Dat kan natuurlijk niet. Ik begrijp dat mensen boos zijn of zich niet prettig voelen, maar voor dit soort dingen hebben we privacywetgeving."

Eerder werd bekend dat bewoners van de Lemster Vogelbuurt bang zijn voor de veiligheid van hun kinderen, nu de man weer in de wijk woont. De man is vorige week onder elektronisch toezicht geplaatst, nadat hij de afgelopen maanden heeft vastgezeten.

"Laten we ons verstand bewaren"

De verdachte is, zolang hij niet is veroordeeld, onschuldig, leg De Haan uit. "Vroeger hadden we de schandpaal. Die is er niet meer, daar hebben we gelukkig ons rechtssysteem voor. Laat dit alsjeblieft over aan degenen die erover gaan", zegt De Haan. "Ik kan mij voorstellen dat mensen gefrustreerd zijn, maar laten we alsjeblieft ons verstand bewaren."

De politie laat weten dat ze aan de deur zijn geweest bij de mensen die de naam en foto van de verdachte op Facebook hebben gezet. Ze hebben hen gevraagd om het bericht eraf te halen. Het zou smadelijk zijn, omdat de rechter zich nog niet over de zaak heeft uitgesproken.