Bijzondere PC-beeldjes na halve eeuw weer thuis in Franeker

Op dat moment was het bijna vijftig jaar geleden dat Buis de beeldjes had meegenomen uit de kaatsstad en volgens hem was het tijd dat de twee vrouwen terugkeerden naar huis. "Ik vond het een verschrikkelijk mooi moment om ze terug te brengen naar waar ze thuishoren", vertelt de Drent.

Henk Buis overhandigde de beeldjes dinsdagavond, in het PC Kafee van Omrop Fryslân, aan PC-bouwmeester Theunis Bakker. Ze werden gepresenteerd in een houten kistje met stro erin, als knipoog naar het feit dat Buis de beeldjes in 1969 in het stro verstopte.

"Dit is natuurlijk geweldig. Het zijn dezelfde beeldjes als de rest van de relikwieën op het veld", zegt Bakker. "Op het bolwerk hangt een soortgelijk beeldje. Mogelijk dat ze naar het Kaatsmuseum gaan. Misschien maken we ook wel een kopie en herstellen we de beeldjes in ere bovenop de telegraaf."