LIVEBLOG: Volg hier alles over de 166e PC in Franeker

Het hoogtepunt van het jaar voor de kaatsmannen is woensdagochtend op het Sjûkelân in Franeker begonnen: de 166e editie van de PC. De oudste sportklassieker van Nederland werd woensdagochtend geopend met een toespraak van voorzitter Ids Hellinga. Zestien parturen gaan de strijd aan om de ultieme PC-glorie. Omrop Fryslân is er woensdag de hele dag bij op radio, televisie en internet. Volg in dit liveblog alles over de PC in Franeker.