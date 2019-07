LIVE: De openingstoespraak van de 166e PC

De PC wordt dit jaar voor de 166e keer gekaatst. De eerste editie was in 1854. Sinds dat jaar gebeurde het vier keer dat de wedstrijd niet door kon gaan. In 1859 (door slecht weer en een pokkenepidemie), in 1866 (door een cholera-epidemie), en in 1943 en 1944 (door de Duitse bezetting). De eerste jaren was de wedstrijd op een terrein net buiten de Oosterpoort van Franeker. Sinds 1856 wordt er gekaatst op het Sjûkelân.