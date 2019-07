Wielrenner Pieter Weening nuchter over zijn toekomst na wegvallen sponsor

De ploeg van team Roompot-Charles werd in 2015 opgericht. De ploegleiders zijn Michael Boogerd, Jean-Paul van Poppel en Erik Breukink. Eerst reden er alleen Nederlanders in het team, later kwamen er ook wielrenners uit België bij. In het team zit naast Weening ook Lars Boom.

"Sommigen zitten met stress"

"De meesten zoeken nu andere ploegen, want zij willen wel 'renner' blijven. Daarom moet er wel druk komen om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Sommigen zullen dus wel met stress zitten", zegt Weening.

Pieter Weening won zelf de Profronde in 2005.