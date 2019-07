Voorspelling PC 2019: "Partuur Van der Bos nog beter dan afgelopen jaren"

Partuur Kingma

Enno Kingma, Pieter Jan Plat, Sjoerd de Jong

"De Ljouwerter Biltstars is de bijnaam van dit partuur: ze wonen alle drie in Leeuwarden, maar ze komen uit het Bildt. Van deze vijf parturen zijn ze het minst favoriet, maar dat heeft ook te maken met de blessures van Plat en De Jong. Zij beginnen wel alle twee aan de dag van de PC, maar het is nog de vraag of ze de dag doorkomen. De Jong heeft een scheurtje in de hamstring. Plat heeft zijn schouder uit de kom en kaatst met een brace. Als Plat het niet overleeft, wordt hij vervangen door Anema. De Jong door Iseger. En als Daniël Iseger meedoet, dan is dat een beetje pikant, want hij is ook trainer van het partuur Van der Bos.

Dark horses

"De parturen van Remmelt Bouma en Auke Boomsma zijn de twee die kunnen verrassen, volgens mij. Bouma verraste de laatste tijd al, onder meer met de winst in Sexbierum. Zij staan vierde op de ranking. Boomsma kaatst met de afscheid nemende Marten Feenstra. Hij was eerder al gestopt, maar is weer teruggekomen. Feenstra is niet bepaald een PC-kaatser, maar wie weet haalt de laatste PC bijzondere krachten in hem naar boven."