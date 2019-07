Steven Kruijswijk wint de Profronde van Surhuisterveen

De Profronde van Surhuisterveen is dinsdag gewonnen door Steven Kruijswijk. De wielrenner van Jumbo-Visma bleef Vincenzo Nibali, die tweede werd, net voor. Wout Poels eindigde als derde. De traditionele koers in Surhuisterveen in de week na de Tour de France werd verreden onder perfecte omstandigheden. Op de finish in het centrum van het dorp stond het vol wielerfans.