Drones moeten veiligheidsregio's helpen bij de bestrijding van natuurbranden

De brandweerlieden in Drenthe die dat vuur aan het bestrijden waren, kregen hulp van de veiligheidsregio Overijssel. Die zette drones in om te zien in welke richting de brand zich verspreidde. De grond was daar zo warm, dat ook uit het niets nieuwe branden ontstonden.

Droneteam

Uiteindelijk gingen er tientallen hectares natuur in vlammen op, maar de geëvacueerde recreatiebedrijven bleven gespaard. De veiligheidsregio Drenthe is daarop in gesprek gegaan met Fryslân en Groningen, om te zien of zo'n droneteam ook in het noorden mogelijk is.