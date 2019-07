Deze week in onze provincie: de PC, de Sneekweek en het Roggefestival

PC

Het is de wedstrijd der wedstrijden in het kaatsen: de PC in Franeker. Volgens traditie wordt deze kaatswedstrijd op de vijfde woensdag van juli gespeeld. In 1853 werd de wedstrijd voor het eerst gehouden. Woensdag 31 juli nemen de kaatsers het weer tegen elkaar op. Halverwege de avond zullen wij weten wie er tot 'koning van de PC' wordt uitgeroepen.