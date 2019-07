Tot 2,5 jaar cel voor drie mannen uit Noardeast-Fryslân wegens cocaïnehandel

De man uit De Westereen begon in 2016 met het verkopen van cocaïne, nadat hij een paar jaar daarvoor zijn baan had verloren. Dat was niet zijn enige reden. De man zou het ook deels uit verveling gedaan hebben. Hij kocht de drugs in bij de twee Dokkumers.

Jarenlang cocaïne in omgeving Dokkum

De twee Dokkumers hebben volgens de rechtbank hun woonplaats jarenlang voorzien hebben van cocaïne. De 25-jarige man is zwaarder gestraft, omdat hij in 2016 ook al veroordeeld was voor de handel in xtc.

De officier van justitie heeft bij de behandeling aangegeven dat ze nog met een zogenoemde Pluk-ze vordering zullen komen. Daarmee wil justitie het geld dat de drie mannen verdiend hebben met de handel terugvorderen.