Oergraan uit de tijd van Menno Simons van het land gehaald

Haar voorouders, Mennisten, hebben dat meegesmokkeld uit Oekraïne, toen ze emigreerden naar de Verenigde Staten. De graansoort was al generaties lang gebruikt door de familie en komt waarschijnlijk van oorsprong uit Fryslân.

Proef

Het graan heeft een wat dunnere steel. Het wordt ook een stuk hoger dan het graan zoals wij dat kennen in Nederland. De korrels zijn ook een stuk kleiner. Voor Menno de Vries was het een proef, om te zien of de soort hier nu ook nog gewoon kan groeien.

Dat valt De Vries niet tegen: "Het is wel wat platgeslagen door de zware regenbuien van enkele weken geleden. Maar het is ook weer omhoog gekomen. In Amerika zeggen ze dan 'don't worry, it rises up again, Thanks to the Lord'. Wij zeggen gewoon dat het weer baas is."

Molen van Witmarsum

Het graan gaat nu naar de molen van Witmarsum. De molenaar daar maakt er meel en later ook brood van. Als het goed verwerkbaar is en het brood goed smaakt, wil De Vries kijken of hij deze herfst weer wat kan inzaaien. "Het moet dan wel eerst worden gecertificeerd door de NAK. Als die het goedkeurt, dan gaan wij daarmee door."

In de Verenigde Staten wordt het project in Witmarsum vol belangstelling gevolgd. De Vries: "Ze vinden het prachtig om te horen dat het goed lukt en ook dat we het hier verwerken in een echte molen, aangedreven door de wind."