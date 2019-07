Kaatswetenschapper Breuker: basis verspreiding kaatssport ligt in 1505

Breuker geeft eerlijk toe dat het een hypothese is, maar die is nog nooit weerlegd, dus het lijkt aannemelijk, volgens Breuker. "Er is veel over gefilosofeerd", zegt hij. "Volgens mij is er iets te veel over gespeculeerd. Er zijn zaken als het 'open landschap' bijgehaald als verklaring, of de aard van de mensen. Maar volgens mij ligt het veel eenvoudiger."

Grote rol voor arbeiders Biesbosch

Voor die uitleg gaat Breuker terug naar 1505. "Toen werd Het Bildt ingepolderd. De mensen die dat deden, kwamen vrijwel allemaal uit de regio rond de Biesbosch. Dat ging om een paar honderd jonge mannen die in de zomer van 1505 die dijk inpolderden. Het interessante is dat toen in die hoek van Nederland, de Biesbosch dus, al volop gekaatst werd. Dan gaat het om west-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. "Het kan niet anders dat onder die honderden jonge mannen ook kaatsers zaten", zegt Breuker.

Die jongens uit de Biesbosch zaten dus in de zomer in de noordwestelijke hoek van Fryslân om te werken. "Maar ze waren niet alleen aan het werken, ze wilden ook ontspanning hebben. Er waren plaatsen hier waar ze prima konden kaatsen. Dus zo hebben ze het volkskaatsen in Fryslân geïntroduceerd. Misschien werd er ook al op kleine schaal gekaatst en dan hebben ze het flink versterkt. Ze hebben in ieder geval een grote rol gespeeld."