Zo kun je de PC in Franeker het beste volgen

De toespraak

Om 8.00 uur wordt de dag traditioneel geopend met een toespraak van voorzitter Ids Hellinga. Die toespraak komt rechtstreeks vanuit de Koornbeurs in Franeker en is te volgen bij Omrop Fryslân op televisie, op de website en in de Omrop-app. Ook de daarop volgende rit door de stad met de winnaars van de PC van 2018 is zien.

Mis niets van de 166ste PC

Het kaatsen is vanaf 09.30 uur te volgen op radio en televisie met commentaar van Geert van Tuinen, Hijlko Broersma en oud-kaatser Jochum Bouma. Daarna, om 15.00 uur, nemen op televisie sportverslaggever Roelof de Vries en oud-kaatser Jan Willem van Beem het stokje over. De drie mannen blijven het verslag op de radio verzorgen. De presentatie op televisie is in handen van Simone Scheffer en de interviews komen van Andor Faber.

Online kan je de PC natuurlijk ook op de voet volgen. Dit kan via de livestream op onze website of door het liveblog in de gaten te houden. Daarin verschijnen alle uitslagen en de mooiste kaatsmomenten van de dag.

Nog niet genoeg?

De hele kaatstdag wordt door Omrop Fryslân samengevat en vanaf 18.20 uur uitgezonden op televisie. Zo ben je er in ieder geval zeker van dat je niets gemist hebt en kan je nog een keer nagenieten. De dag daarna, op donderdag 1 augustus, is vanaf 09.00 uur een compilatie van de PC van 2019 te zien.