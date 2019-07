Politie nog steeds bezig met onderzoek naar twee doden in Stiens

In eerste instantie was er sprake van een mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar uit onderzoek van de brandweer bleek later dat dat niet het geval was.

Lichamen vrijgegeven

De lichamen van de twee zijn inmiddels al wel vrijgegeven aan de familie. Die laat in een rouwadvertentie weten dat het afscheid in besloten krijg zal zijn. Afgelopen zondag was er gelegenheid tot condoleren.