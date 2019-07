Ook in Fryslân zijn veel meer mensen verslaafd aan pijnstillers

Tussen 2010 en 2017 is het aantal gebruikers van zware pijnstillers toegenomen van 650.000 tot een miljoen. Een groot deel van deze mensen gebruikt het medicijn oxycodon. Dat is een opioïde, familie van morfine. Oxycodon is twee keer sterker dan morfine. Dat is ook de reden waarom het vaak wordt voorgeschreven door artsen: het werkt goed. Maar toen het middel op de markt kwam, werd niet voorzien dat het zo verslavend zou werken.

Zware pijnstillers, zoals oxycodon, worden door ziekenhuisspecialisten en doktoren voorgeschreven bij mensen die onder meer een zware operatie hebben gehad, behandeld zijn aan de ziekte kanker of aan mensen die zware chronische pijn hebben. De pijnstillerverslaafde is vaak tussen de 30 en 50 jaar, van bouwvakker tot jurist. Normaliter zijn ze ook niet bekend met harddrugs.

Meer mensen melden zich

Verslavingsarts Wouter-Bas Halbersma van Verslavingszorg Noord-Nederland ziet dat in Fryslân ook steeds meer mensen zich melden met een verslaving. Naast dat artsen het middel steeds vaker voorschrijven, ziet hij ook dat de pijnbeleving van mensen steeds anders wordt.

"Er is een tendens gaande, ook in ziekenhuizen, maar ook in beleving bij mensen, dat pijn niet nodig is. Men zet alles op alles om geen pijn te hebben. In die gevallen heb je de zwaarste pijnstillers nodig. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, mits je er maar goed op let dat het niet te lang voorgeschreven wordt."

Vaker om tafel

Halbersma wil graag dat verslavingszorg vaker in gesprek gaat met huisartsen, medisch specialisten en apothekers over zware pijnstillers. "De voorlichting en bewustwording van de verslavingsgevoeligheid van oxycodon moet beter. Huisartsen, bijvoorbeeld, kunnen veel beter aangeven bij patiënten dat het middel verslavend is."