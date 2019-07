Leeuwarder (18) aangehouden voor zware mishandeling bij station Franeker

De gewonde persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft aangifte gedaan, maar de verklaring moet nog opgetekend worden.

Getuigen voor verder onderzoek

De Leeuwarder van 18 jaar wordt verdacht van zware mishandeling. De politie is nu op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat er precies gebeurd is. Dat er getuigen zijn, daar is de politie zeker van.

De politie meldde eerder nog dat een persoon op het spoor was gegooid, maar dat bericht is later aangepast.