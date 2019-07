Vrouwen krijgen ook een beloftendivisie bij het marathonschaatsen

De beloftendivisie heeft ruim zestig aanmeldingen en achttien ploegen. Alle ploegen hebben op zijn minst drie rijders.

De beloftencompetitie begint zaterdag 19 oktober in Amsterdam. Daarna zijn er wedstrijden in Deventer, Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Breda, Grins en opnieuw Amsterdam. In drie zogenaamde 'doorstroomwedstrijden' strijden de beloften tegen rijdsters uit de topdivisie. Die wedstrijden zijn in Utrecht, Heerenveen en Tilburg.