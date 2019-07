Onrust in Lemmer vanwege kinderlokker

"De fragen dy't minsken hawwe, besykje wy sa goed mooglik te beäntwurdzjen. Ik ha it idee dat dat goed giet en dat der gjin oanlieding is om mear te dwaan."

"De vragen die mensen hebben, proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik heb het idee dat dat goed gaat en dat er geen aanleiding is om meer te doen."

"Voldoende toezicht"

Mensen kunnen de verdachte gewoon tegenkomen op straat. De rechter heeft gezegd dat deze man veertien uur per dag buiten mag zijn, mocht hij werk of dagbesteding hebben. Als hij geen werk heeft, mag hij twee uur per dag buiten zijn. In het weekend acht uur op een dag. "De betrokkene heeft ook een enkelband. Dat betekent dat de reclassering en de politie hem kunnen volgen. Op die manier is er voldoende toezicht."

In november is de rechtszaak en zal er uitspraak worden gedaan. Veenstra wil niet zeggen of de man nog in de gemeente mag wonen als hij schuldig wordt bevonden.