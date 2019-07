LIVE: Skûtsjes moeten improviseren op het water bij Earnewâld

De skûtsjes starten dinsdag op nummer en moeten rekening houden met instabiel weer. De verwachtingen zijn dat de wind bij de start uit het zuidoosten en later uit het zuidwesten komt. Ook kan de wind later op de dag wegvallen.

Door die omstandigheden kan de route gedurende de dag veranderen en daardoor is het nog niet duidelijk waar de denkbeeldige eindstreep in het water komt. Daarom moeten de skûtsjes de commissieboot volgen, zegt wedstrijdleider Wytze Visser. "We hebben een finish in Langesleat liggen en een finish in het Siidsdjip. Die kunnen we van beide kanten benaderen, dus we hebben vier mogelijkheden om te finishen. Dat wordt pas op het allerlaatst duidelijk."