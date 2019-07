Waslijn op Afsluitdijk moet kindermishandeling bespreekbaar maken

"Qua wasgoed is het niet onmogelijk. We hebben 69.000 stukken wasgoed nodig, die beschreven zijn door mensen die zelf als kind zijn mishandeld. Dat aantal halen we gemakkelijk. Er worden in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld", vertelt Ted Kloosterboer fan Praat.

Het gaat vooralsnog om een plan. Naast het geld moeten ook nog de vergunningen en middelen geregeld worden. Het doel is dat de waslijn er in 2023 hangt. "Binnenkort gaat we om tafel met Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeentes die hiermee te maken hebben."

2023

Praat krijgt hulp van hijs- en transportbedrijf Mammoet. "Zij zijn aan het kijken hoe we dat technisch kunnen realiseren, zonder de Afsluitdijk te verzwakken of beschadigen. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. Als dat helder is, gaan we kijken of het mogelijk is."

Reden dat er voor 2023 wordt gekozen, is dat de Afsluitdijk dan weer open is en dat Praat dan tien jaar bestaat. De stichting had het plan al toen Praat werd opgericht.

Vuile Was Manifestaties

De stichting wil de Afsluitdijk gebruiken, omdat die symbool staat voor bescherming. De stichting wil er - letterlijk - de vuile was buiten hangen. "Dat doen we nu al tijdens Vuile Was Manifestaties. Dan delen we op straat onze eigen ervaringsverhalen. Ook vragen we of mensen hun eigen verhaal willen delen en op een stuk willen schrijven. En zo buiten willen hangen."