Wietolieproducent Rinus Beintema in november voor de rechter

Suver Nuver kwam drie maanden geleden ook in het nieuws, omdat de producent werd geblokkeerd door de online betaalpartner. Daardoor kon er niet meer worden betaald met iDEAL.

Zin in discussie over wietolie

Beintema zei toen al dat justitie onderzoek heeft gedaan bij Suver Nuver om te kijken of wietolie illegaal moet zijn of niet. Hij wilde vooral duidelijkheid. In november komt er dus een zitting, is nu duidelijk. "Dit schaakspel kan nog interessant worden", schrijft Beintema. Hij zegt dat hij vertrouwen en zin heeft in de discussie.

"Wetenschappers zijn nu aan zet wat mij betreft om te gaan bewijzen wat ik allang vastgesteld heb", schrijft hij. "Veel mensen hebben baat bij het gebruik van wietolie, dat is voor mij een bewezen feit."