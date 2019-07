Opsterland streeft naar een volledig zwerfafvalvrije gemeente

In Opsterland worden er zogenaamde Himmelploegen ingezet. De vrijwilligers van deze Himmelploegen zorgen er volgens de gemeente voor dat het zwerfafval wordt opgeruimd en dat mensen kunnen genieten van een zwerfafvalvrije natuur. Dinsdagochtend wordt het officiële startsein gegeven van de actie.

"Het is niet een probleem dat gigantisch groot is, maar er ligt wel te veel afval in onze natuur. Er wordt door de Himmelploegen geweldig werk gedaan. Het is wel een kwestie die beter moet", zegt wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland.

Mentaliteit veranderen

Honderd procent afvalvrij is een groot streven, maar is dat wel haalbaar? "Dat heeft ook te maken met het feit dat het gedrag van mensen beïnvloed moet worden. Dat is nog wel een hele opgave."

Om de mentaliteit van mensen te veranderen, geeft de gemeente voorlichting op scholen. "Als je bij de jeugd begint, hoop je dat ze er de rest van hun leven ook rekening mee houden. We zien dat dat best wel effectief is en dat kinderen zich steeds bewuster worden van het feit dat als ze een blikje of flesje in de natuur gooien dat dat jaren en jaren blijft liggen." De gemeente ziet daarnaast ook graag dat er statiegeld komt op petflessen en blikjes.

Steun door gemeente

De Himmelploegen worden gesteund door de gemeente, die hen voorziet van materieel. Zo is er in Gorredijk een boot beschikbaar gesteld om ook op het water zwerfafval opr te ruimen. Daarnaast hebben ze een bakfiets gekregen waarmee ze troep ophalen. "Op allerlei plekken zijn die mensen actief, soms in weer en wind. Het is geweldig wat die mensen voor ons doen."

Een aantal mensen van de Himmelploegen en een vertegenwoordiger van Nederland Schoon zullen aanwezig zijn bij de opening van de campagne. "Nederland Schoon gaat ons helpen om het nog beter te doen", vertelt Jonkman. "Ze maken samen met de gemeente een plan van aanpak om de gemeente 100 procent afvalvrij te maken."