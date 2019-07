Voorzitter kijkt terug op bewogen editie van het Veenhoop Festival

Feikema voelt zich niet per se persoonlijk geraakt. "Als je als voorzitter iets organiseert, is er altijd een kleine groep die dwarsboomt. Maar dat ze het zo ver laten komen... Dan ben je denk ik wel een beetje een sneu figuur."

Positief hoogtepunt voor Feikema was dat de band Europe optrad op het festival. "Het was een geweldig optreden. Dat geeft een prachtig kippenvelmoment." Zondag was volgens de voorzitter ook een mooie dag, met veel tevreden bezoekers. "Daar doe je het voor. In 2020 organiseren we het weer."