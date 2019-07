Niet Franeker maar Harlingen is PC-hoofdstad van Fryslân, blijkt uit cijfers

Niet Franeker maar Harlingen is dé kaatsstad van Fryslân. Althans, wanneer we kijken naar het aantal PC-winnaars dat uit dit stad komt. Maar liefst 37 PC-winnaars woonden in de Friese havenstad, toen ze de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar wonnen, tegenover 26 uit Franeker. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omrop Fryslân.