Andries Nieuwenhuis krijgt Gouden Wiel voor jarenlange inzet bij Profronde Surhuisterveen

Nieuwenhuis was jarenlang zelf fanatiek wielrenner bij de amateurs. In 1983 raakte hij betrokken bij de organisatie van de Profronde en al snel werd hij gevraagd om als speaker verslag te doen. Van het één kwam het ander en op een gegeven moment moest Nieuwenhuis kiezen tussen fietsen of presenteren. Hij koos uiteindelijk voor de microfoon en is al bijna veertig jaar het geluid van de Profronde van Surhuisterveen.

Grote namen aan de start

Dinsdag gaat om 19.00 uur de 38e editie van de Profronde van Surhuisterveen van start. Aan de start staan dit jaar opnieuw een aantal grote namen, zoals Steven Kruijswijk, Vincenzo Nibali en Romain Bardet.