Winnaars en verliezers bij zeilen op De Veenhoop - bekijk hier de hoogtepunten

Winnaars en verliezers maandagmiddag op het water bij De Veenhoop. Schipper Albert Visser pakte maandag met het skûtsje van Lemmer zijn tweede winst bij het SKS skûtsjesilen op De Veenhoop. Waar het aan boord van Lemmer feest was, waren er op andere skûtsjes verliezers te vinden. Zo had Jeroen Pietersma, schipper van Langweer, bloed aan z'n knie en werd de fokkenist van Woudsend met een speedboot van boord gehaald, omdat hij gewond was geraakt aan z'n hoofd. We zetten de hele wedstrijd voor je op een rijtje.