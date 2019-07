Loting PC 2019: Favoriete partuur Van der Bos loot André van Dellen

Mooie loting voor de PC

Ook Renze Pieter Hiemstra was zeer te spreken over de loting. "Dit is voor de PC zelf een geweldig mooie loting. Niet alleen voor ons partuur, maar voor iedereen. Tuurlijk kijken we alvast wie we in de tweede lijst tegen kunnen komen, maar we moeten slag voor slag iedereen pakken."

Over de favorietenrol die zijn partuur heeft, hield Hiemstra zich nog een beetje op de vlakte. "Als je meer dan vijftig procent winnen, dan ben je gewoon favoriet. En dat doen wij de laatste paar weken. Maar topfavoriet is absoluut Van der Bos. Wij zijn de outsider."