Nieuw record bij Amelander Vuurtoren Run: 235 traptreden in 48 seconden

Nick van Ingen is als vakantieganger op het eiland. Hij had niet speciaal getraind voor de run, maar heeft een goede conditie omdat hij triatleet is. Hij had ook geen speciale outfit aangetrokken, in tegenstelling tot anderen die hun beste loopschoenen, sportoutfit en wanten aan hadden getrokken om meer grip te hebben op de leuningen.

55 deelnemers

Het was voor de dertiende keer dat de Amelander Vuurtoren Run werd gehouden, met dit jaar 55 deelnemers. Die waren verdeeld over drie categorieën: heren, dames en kinderen. Vorig jaar ging de klim niet door, omdat het toen te warm was. Nu was het met 22 graden 'goed te doen'.