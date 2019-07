Fryslân Fêstlein: "De Veenhoop als vakantie, mooier kan niet"

Mooiste feest van het jaar

"De Veenhoop is voor mij het mooiste feest van het jaar en staat daarom altijd meteen met rood in mijn agenda." Cornelis neemt dan ook geen halve maatregelen. "Ik neem altijd de vakantiedagen op om bij het festival te kunnen zijn. Dat mag ik niet missen."

Warme foto

De foto van Cornelis is twee jaar geleden genomen. "We hadden een brandje gemaakt, omdat we het iets warmer wilden hebben. Het liep een beetje uit de hand, maar dat hoort er bij." Op De Veenhoop is niets te gek, zo zegt Cornelis vol enthousiasme. "Er hangt hier altijd zo'n mooie sfeer. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of wat je doet, als je het maar naar je zin hebt."