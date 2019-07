Rechter doet vrijdag uitspraak over snelvaarproef Burgumer Mar

Provincie: geen schade aan de natuur

De provincie heeft het bedrijf Altenburg & Wymenga onderzoek laten doen naar de gevolgen van het snelvaren. Conclusie van dat onderzoek was dat er geen grote schade aan de natuur is. Met het onderzoek wil Gedeputeerde Staten voor meer duidelijkheid zorgen, omdat men dan beter kan praten over de voor- en nadelen, is de argumentatie.

Natuurvereniging: wel schade aan de natuur

Daar is natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren het niet mee eens. "Er is veel kwetsbare natuur", zeggen ze. "Het is een gebied van rust en ruimte." Ze krijgen daarbij steun van 23 omwonenden, die ook tegen snelvaren zijn. Volgens de vereniging heeft het snelvaren gevolgen voor de levensvatbaarheid van de watergentiaan, een plantje.