Sportcast deel 1: "Het is het jaar van de waarheid voor Gerry Hamstra"

Elke week praten we met onze sportverslaggevers over de afgelopen sportweek in onze nieuwe podcast. We kijken vooral terug en vooruit op alles over voetbalclubs SC Heerenveen en SC Cambuur. En is er meer nieuwsgierige sport? Dan horen jullie dat ook van ons. We beginnen deze week met Cambuur-watcher Andor Faber en Heerenveen-watcher Roelof de Vries. De presentatie is in handen van Andries Bakker.