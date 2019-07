Eerst een plek bij de tent zoeken en dan snel het wachtwoord van de Wifi

Niek Geelhoed, ja hoe komt dat eigenlijk?

"Je zit thuis met minder apparaten op Wifi. Op de camping zijn natuurlijk veel meer mensen en die willen dan allemaal tegelijk online zijn en vaak op piekmomenten. Het gaat namelijk niet alleen om het lezen van een mailtje, maar ook het zien van hele films of series. Dat levert dan problemen op."

Wat kan een campingbeheerder hier aan doen?

"Het is voor veel campingbeheerders te duur om goedwerkende Wifi te verzorgen, omdat dit duur is. Je moet de hele camping maandenlang vol hebben staan, wil dat uit kunnen. Wat een beheerder bijvoorbeeld zou kunnen doen is het verzorgen van betere verbindingen, bijvoorbeeld in de campingkantine. Dan kunnen ze meteen een drankje daar kopen, wat de beheerder helpt om de internetverbinding te betalen."

Wat kin de kampeerder zelf doen?

"Gewoon geduld hebben en je een beetje aanpassen. Mensen zouden ook filmpjes kunnen gaan bekijken in een minder hoge resolutie. Maar ja: wie gaat dat regisseren?"

En Niek, hoe doe jij dat zelf eigenlijk op vakantie?

"Je kunt thuis alvast voorbereidingen treffen. Je zou bijvoorbeeld films thuis kunnen downloaden. En handig is dat je eigen databundel tegenwoordig ook gewoon binnen Europa kan worden gebruikt. Ik wil zelf op vakantie ook wel graag verbinding, maar voor mij is vakantie vooral onthaasten. Dus, relax en leg die mobiel, tablet of laptop gewoon wat vaker aan de kant."