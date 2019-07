KNRM had een smoordrukke week met hete zomerdagen

De vrijwillige bemanningsleden rukten landelijk meer dan 160 keer uit om mensen in nood te helpen. Op de Friese Waddeneilanden hadden de KNRM Lifeguards de handen behoorlijk vol. Voornamelijk aan kleine ongelukken en mensen die onwel werden.

Kennis over gevaren van de zee ontbreekt

Verder moesten er mensen uit zee worden gehaald die te ver waren afgedragen. Volgens lifeguard Symen de Jong op Terschelling zoeken veel mensen verkoeling en dan gaat het ook wel eens mis. "Wat wij zien is dat mensen de gevaren van de zee niet altijd kennen. Als de wind bijvoorbeeld verkeerd staat, dan kun je op je bodyboard of luchtbedje zomaar meters wegdrijven." Lifeguards waarschuwen deze mensen vanaf het strand, maar sommigen zijn al vijftig meter uit de kust weggedreven." Maar ook als er kinderen worden vermist, wordt er meteen doorgepakt. "Als kinderen voor het laatst bij of in het water zien gezien, dan komen wij meteen in actie."

Noodsituaties

"Wij hebben twee waterscooters tot onze beschikking. Wij varen daar niet preventief mee op het water, maar grijpen wel in als wij zien dat er iets verkeerd kan gaan. Wat opvalt is dat er vaker wat aan de hand is en wij schakelen nu ook sneller de KNRM in bij noodsituaties." Volgens De Jong worden de lifeguards en de KNRM voor een grote uitdaging gesteld. "Het is een stuk harder werken om de kwaliteit te geven die we altijd leverden. Dat komt door bezuinigingen en daar zij wij uiteraard niet blij mee."