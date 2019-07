Friese delegatie houdt generale repetitie voor de Canal Pride

Voor het gevoel van Miedema sluit die vrijheid goed aan bij de Friese vrijheid. "Vrijheid betekent voor mij dat je kunt zijn wie je bent." De realiteit is dat juist die vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is, zegt ook Seefat. "Het is net alsof dat hier nog wat onderontwikkeld is. Ik vind het heel belangrijk dat we zichtbaar zijn."

Primetime voor Fryslân

De organisatie in Amsterdam is er bijzonder over te spreken dat er voor het eerst in elf jaar weer een Fries skûtsje meevaart. Fryslân is daarmee uniek, want geen enkele andere Nederlandse provincie heeft een eigen boot. Het heeft de initiatiefnemers een hele mooie plek opgeleleverd in de parade: het Friese skûtsje is de 35e in de lange optocht van met elkaar 80 schepen. "Je kunt dat wel echt primetime noemen", zegt Seefat glunderend. Nu de door Miedema gemaakte kostuums zijn gepast en de dansact is geoefend, begint het aftellen naar de grote dag.