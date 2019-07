Litouwer Arunas Mikalauskas achtste nieuwe speler voor Aris

Mikalauskas komt over van Neptunas, een club uit het Litouwse Klaipeda. De forward is 2,04 meter en was in 2017 jeugdinternational voor zijn land. Het afgelopen seizoen zat hij bij de eerste selectie van Neptunas, dat niet alleen in de Litouwse competitie, maar ook in de Champions League speelde.

Merlijn van der Meulen, bestuurslid technische zaken, is blij met de komst van Mikalauskas: "Hij heeft laten zien een enorm talent te zijn. Bovendien is hij erg veelzijdig. We waren op zoek naar een allround forward die er direct kan staan, hij kan dat perfect invullen en we zijn erg blij dat we hem hebben kunnen vastleggen."