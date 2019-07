Boezemland komt weer terug bij de Leijen

By De Leijen onder Rottevalle is men begonnen om de Bildpolder vooral 's winters natter te maken. De polder was, net als veel grotere gedeelten van Fryslân, zogeheten boezemland, dat 's winters onder water wordt gezet, waarna het langzaamaan weer opdroogt. Nu er eigenlijk geen verschil is tussen winter- en zomerpeil, zijn zulke weilanden verdwenen.