Kruijswijk, Nibali en Bardet rijden profronde van Surhuisterveen

"Op de laatste Tour-dag zijn we tot een akkoord gekomen met het drietal", zegt Erik Jager van de organisatie. "Daar zijn wij ontzettend blij mee".

"Met Kruijswijk hebben we de nummer drie van het klassement op de deelnemerslijst. De Italiaan Nibali, oud-Tour- en Giro winnaar, won de voorlaatste etappe en de Fransman Bardet ontfermde zich over de bolletjestrui. Een mooi internationaal gezelschap".

Spanning zorgt voor late contracten

De Tour 2019 was ongekend spannend. "Pas op de voorlaatste dag werden de klassementen in een beslissende plooi getrokken en konden we renners gaan contracteren", voegt Jager toe.

In totaal starten er negen Tourrenners in Surhuisterveen. Eerder werd al duidelijk dat de eerste etappewinnaar, Mike Teunissen, zou komen.

Nu zijn daar ook Bauke Mollema, Wout Poels, Dylan van Baarle, Koen de Kort en de Ier Nicolas Roche aan toegevoegd.

Pieter Weening en Tom-Jelte Slagter hebben de Tour niet gereden, maar starten wel in Surhuisterveen.

Voorafgaand aan de start van de profronde worden de Tourwinnaars gehuldigd.