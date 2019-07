Buro de Vries op bezoek in het bruisende Aldeboarn

Aldeboarn is gebouwd op een bron, een put. Volgens de overlevering zou Bonifatius voordat hij uiteindelijk in Dokkum vermoord werd, in Aldeboarn zijn geweest om mensen tot het geloof te bekeren. Hij zou er ook hebben gedoopt.

in 1985 werd er een put ontdekt in de Doelhofkerk. De plaatselijke timmerman viel er zelfs bijna in. Maar hoe diep de put precies is, is niet duidelijk. De hele zaak openbreken is geen optie, dat mag alleen als er dingen stuk zijn, of als er verbouwd wordt, en dat is op dit moment niet het geval in de kerk.