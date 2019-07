Bekijk hier straks live de finale van het hoofdklasse kaatsen in Arum

Het wordt gezien als de generale repetitie voor de PC: de hoofdklasse kaatsen in Arum. Aankomende woensdag is de 166e editie van de PC. Wie wint de laatste wedstrijd? Wie laat zien dat ze in vorm zijn? Volg het spel zaterdagmiddag live bij Omrop Fryslân met commentator Roelof de Vries en analyticus en oud-kaatser Jan Willem van Beem.