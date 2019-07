Sander Arends wint challengertoernooi in Tampere

Arends en Pel wonnen zaterdag, in de halve finale, van de Finnen Harri Heliövaara en Patrik Niklas-Salminen, waarmee ze hun plekje in de finale bemachtigden.

In de finale had het Nederlandse duo al snel de overhand en het spel was dan ook zomaar gespeeld. Veel tijd om de winst te vieren, heeft Arends niet, want hij springt meteen weer op het vliegtuig naar het toernooi van Segovia in Spanje.

Top-100

Sander Arends was door de finaleplek van plek 100 op de ATP-ranglijst geklommen. Nu hij het toernooi heeft gewonnen, komt hij op de 98ste plek.