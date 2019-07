Dronken bestuurder klapt op boom in Gorredijk

De automobilist reed in de Hoofdstraat eerst tegen een paal, waardoor de auto werd gelanceerd en tot stilstand kwam tegen een boom.

De politie en twee ambulances kwamen op het ongeluk af. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar toen bleek dat de man niet bekneld zat, werd die geannuleerd. De bestuurder werd door omstanders uit de auto gehaald.

Hoofdwond

De auto raakte flink beschadigd en is meegenomen door een bergingsbedrijf. De bestuurder, die mogelijk onder invloed was, is met een hoofdwond naar het ziekenhuis van Groningen gebracht. Het rijbewijs van de persoon is door de politie ingevorderd. Of de bestuurder ook is gearresteerd, is niet bekend.

Bij het ongeluk waren geen andere personen betrokken.