Arends met finaleplaats in Tampere terug in top-100

Arends en Pel zijn als eerste geplaatst op het toernooi in Finland. Dat maken zij tot nu toe waar, al ging het niet eenvoudig tegen Heliövaara en Niklas-Salminen. De eerste set ging met een tiebreak (7-3) naar de Nederlanders, maar de Finnen pakten de tweede set met 6-4.

In de supertiebreak waren Arends en Pel wel oppermachtig: winst met 10-1 en daarmee is een plaats in de finale een feit.

Ook winst op Amerikanen en Scandinaviërs

Eerder deze week waren Arends en Pel al in twee sets te sterk voor de Amerikanen Hunter en Yates Johnson en voor Tuna Altuna (Noorwegen) en Markus Eriksson (Zweden).

In de finale nemen Arends en Pel het zondag op tegen het Russische duo Ivan Nedelko en Alexander Zhurbin.

Terug in top-100

Sander Arends is door de finaleplaats geklommen naar plaats 100 op de ATP-ranglijst. Als zij het toernooi winnen, klimt hij naar de 98e plaats.