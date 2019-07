SC Heerenveen huurt verdediger Botman (19) van Ajax

Het afgelopen seizoen speelde Botman 28 wedstrijden voor Jong Ajax in de eerste divisie. De verdediger van 1,93 meter scoorde daarin tweemaal. Bovendien heeft hij negen wedstrijden gespeeld voor het Nederlands elftal onder de 19.

'Talentvol en sterk in de lucht'

Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, is blij met Botman: "We zochten een linksbenige centrale verdediger om onze selectie te versterken. Sven is talentvol, sterk in de lucht en goed in het verzorgen van de opbouw van achteruit. We zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft."

Heerenveen speelde zaterdagavond in Engeland een oefenwedstrijd tegen Sunderland. Botman deed daar een helft mee.