SC Heerenveen wint met klein verschil bij Sunderland

In de eerste helft ging het spel gelijkop. Rodney Kongolo probeerde het een keer van grote afstand, maar zijn schot ging naast het doel van Sunderland. De thuisclub werd daarna ook twee keer gevaarlijk, maar Sherel Floranus en Warner Hahn voorkwamen een tegendoelpunt. Echte grote kansen waren er verder niet, ondanks een paar aardige aanvallen.

Na de pauze bracht Johnny Jansen de nieuw aangetrokken Sven Botman aan. De verdediger, die gehuurd wordt van Ajax, sloot vrijdag bij de selectie aan.

Blessure Høegh

Botman's collega achterin, Daniël Høegh, was vroeg in de tweede helft dichtbij een treffer. Zijn kopbal uit een corner ging net naast. Dat was ook een van de laatste acties van de Deen, die geblesseerd raakte. Het leek op een zware blessure.

Zonder Høegh kwam Heerenveen wel op voorsprong. Hicham Faik haalde uit van grote afstand en schoot de bal strak in de kruising. Dat bleek de winnende treffer te zijn. Conor McLaughlin raakte nog wel de paal voor Sunderland, maar de Friezen hielden stand: 0-1.

Laatste oefenwedstrijd

Het was de laatste oefenwedstrijd van SC Heerenveen voor de start van de competitie. De Friezen beginnen de competitie op zondag 4 augustus met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.