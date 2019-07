Thewis Hobma springt het verst op Nationale Fierljep Manifestatie

Hobma zette in de finale een knappe serie neer, waarvan 20,49 de beste was. Dat was zijn eerste sprong van de avond. Daarna zette hij nog afstanden neer van respectievelijk 19,80, 20,40 en 19,83 meter. Bokma's beste sprong was 20,30 meter, Rian Baas kwam tot 20,20 meter.

Nederlands recordhouder Jaco de Groot bleef steken op 19,92 meter. Daarmee eindigde hij als vierde. Bart Helmholt, al drie jaar met pensioen, deed ook mee op It Heidenskip. Hij werd zesde. Zijn beste sprong was 19,62 meter.

Junioren

Bij de junioren was de overwinning voor een Nederlander: Reinier Overbeek uit Benschop (Utrecht) sprong een knappe 20,40 meter. De tweede plaats was voor Chris Anker uit Vlist, met 18,88 meter. Jos Bethlehem uit IJlst is de enige Fries op het podium: hij sprong naar 18,05 meter.

Jongens

Rutger Haanstra sprong een thuiswedstrijd en dat deed hij knap: zijn 18,15 meter was goed voor de eerste plaats. Riemer Durk Krol uit Heeg werd tweede met 16,98 meter en de derde plaats ging naar Guus Hoogland uit Montfoort (16,43).

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de provincie Utrecht: Dymphia Baas-van Rooijen uit Oudewater sprong naar 16,05 meter. Daarmee bleef zij Marrit van der Wal, die anderhalve week geleden nog een Nederlands record sprong, voor. De houdster van het schansrecord kwam nu niet verder dan 15,33 meter. Wendy Helmes uit IJsselstein werd derde met 14,84 meter.

Meisjes

Femke Rispens was al voor haar laatste sprong zeker van de overwinning bij de meisjes. Haar beste afstand was 14,84 meter. Die zette zij neer in haar derde finalesprong. Inger Haanstra uit It Heidenskip werd derde met 13,67 meter. Lisse van der Knaap uit IJlst sprong met 13,56 meter naar de derde plaats.