Judoka Sanne Vermeer pakt brons op Grand Prix Zagreb

Het begin van de dag verliep nog moeizaam voor Vermeer. In de eerste ronde won ze in de 'golden score' van Inbal Sherman uit Israël. Dat deed ze met een waza-ari. Daarna plaatste ze zich voor de kwartfinale, door de Russische Kamila Badurova op ippon te verslaan. Met opnieuw een waza-ari in de 'golden score' won Vermeer vervolgens ook van Mokhee Cho uit Zuid-Korea.

Vermeer was dicht bij een finaleplakje, maar in de halve finale verloor ze op straffen van Tina Trstenjak uit Slovenië. Uiteindelijk ging Vermeer dus niet met lege handen naar huis, omdat ze in de strijd om het brons van Sharir won.