VIDEO: Wie springt het verst op het NFM in It Heidenskip?

De Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) wordt voor de 31e keer in It Heidenskip georganiseerd. De finale met alle toppers uit Fryslân, Nederland en daarbuiten begint om 19.00 en is live te volgen bij Omrop Fryslân.

De Nationale Fierljep Manifestatie is een wedstrijd voor iedereen die mee wil doen, zowel top als recreatief. Via plaatsingsrondes kunnen de deelnemers zich kwalificeren voor de finale. De NFM wordt gezien als het Open Nederlands kampioenschap.