Eelke Bakker (109) wil niets weten van rollator of stok: "Ik kan mij zo ook wel redden"

Apotheker had zoiets ook nog nooit eerder meegemaakt in zijn 38-jarige carriére als burgemeester en feliciteerde Bakker uitgebreid. "Ik ben er trots op dat de oudste inwoner van Nederland een Dokkumer is. Dat zegt wel iets over gezond ouders worden. Ik geloof dat er in het zuiden van Frankrijk nog een man net wat ouder is, maar dat moeten we maar even vergeten."

Veel meegemaakt

Bakker heeft natuurlijk veel meegemaakt in zijn lange leven. Hij zag de eerste auto op Ameland en het eerste vliegtuig. Hij heeft een mooi en lang leven gehad, maar het was niet allemaal weelde, want hij ging als jongen van 17 als boerenarbeider van Ameland naar de wal, Naar Anjum en Metslawier, om daar aan het werk te gaan.

Hij trouwde in Metslawier en kreeg vier kinderen. Drie daarvan leven nog. "Het was een strenge vader", zegt dochter Lemy Bakker, "maar wij zijn niets tekort gekomen." "Zo mild als hij nu is, was hij niet altijd", voegt zoon Ale aan het verhaal toe. "Het was een harde werker en een fel iemand die de kinderen leerde om terug te slaan als ze geplaagd werden op het schoolplein."

Eigenwijs

Eigenwijs is Bakker nog steeds. De man woont zelfstandig in Dokkum, met hulp van kinderen en kleinkinderen. Van hulpmiddelen maakt hij zo weinig mogelijk gebruik. De man wil bijvoorbeeld niets weten van een rollator of een stok. "Ik kan mij zo ook wel redden."

Bakker slaapt veel en maakt zich verder niet al te druk. Hij verbaast zich wel geregeld over nieuwerwetse uitvindingen, zoals de TomTom. "Maar hoe weet die vrouw nu, waar wij heen moeten? Kan zij ons dan zien?"