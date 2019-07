Partuur Remmelt Bouma verrassende winnaar kaatsen Sexbierum

Voor Bouma c.s. is het de eerste overwinning op hoofdklasseniveau van dit seizoen. Ze begonnen de dag met een overwinning op Jelle Attema, Gabe Jan van Popta en Patrick Scheepstra. Daarna zorgden ze al voor een verrassing door met 5-2 en 6-6 te winnen van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Met die overwinning waren ze zeker van een plek in de finale, want in de halve finale waren ze vrijgeloot.

Glunderende Jelte Visser

Het sprookje was daarmee nog niet uit, want in de finale wonnen het trio-Bouma dus ook nog van dat andere sterke partuur, dat van Marten Bergsma. Voor Jelte Visser was het helemaal mooi: hij woont in Sexbierum en pakte dus de hoofdprijs in zijn woonplaats. "Iedereen hier heeft het over mij!", glunderde hij na afloop.

De kleine premie was voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. In een spannende halve finale verloren ze met 5-4 en 6-6 van Bergsma c.s.